Пострадавшие при взрыве на полигоне в Ленобласти переведены в Военно-медицинскую академию

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Двое военных, пострадавших в четверг при взрыве на полигоне в Ленинградской области, переведены из Лужской межрайонной больницы в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС главный хирург Ленобласти Олег Эргашев.
По его словам, "врачи пришли к выводу, что пострадавшие полностью стабилизированы и готовы к переводу в Военно-медицинскую академию. По состоянию на 15.30 производилась погрузка в вертолет". Военно-медицинская академия сведений о приеме пострадавших не предоставила.
В результате взрыва на Лужском полигоне Западного военного округа в четверг один военный погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Двое раненых были сразу доставлены вертолетами Минобороны РФ в Военно-медицинскую академию, двое направлены в больницу в Луге для проведения срочных операций. Еще один человек в состоянии средней степени тяжести был доставлен в военный госпиталь города Луги.
В пресс-службе округа сообщили, что 7 сентября около 12:30 мск на полигоне в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один снаряд после рикошета от земли взорвался вблизи от укрытия, в котором находились шесть военных группы инженерного обеспечения.