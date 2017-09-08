Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 260 афтершоков произошло в Мексике после мощного землетрясения

Происшествия
8 сентября, 20:45 UTC+3 ТАСС

По данным сейсмологов, из них было зафиксировано 13 афтершоков магнитудой 5 и более

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 сентября. Более 260 подземных толчков магнитудой до 6,1 были зафиксированы в Мексике после мощного землетрясения, произошедшего в стране в ночь на пятницу. Об этом сообщила в пятницу Национальная сейсмологическая служба Мексики.

Смотрите также

Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. Досье

"К 10:15 (18:15 мск) зарегистрированы 266 повторных толчков после землетрясения у берегов [штата] Чьяпас. Самый мощный был магнитудой 6.1", - говорится в сообщении. По данным специалистов, в общей сложности было зафиксировано 13 афтершоков магнитудой 5 и более.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в своем Twitter подтвердил, что жертвами землетрясения стали более 30 человек, еще более 200 пострадали. "Наиболее пострадали штаты Чьяпас и Оахака", - отметил глава государства.

По его данным, аэропорты и порты работают в нормально режиме. "Проводится оценка состояния дорожной сети", - добавил президент. После землетрясение без света оказались 1,85 млн потребителей, к настоящему моменту электроснабжение восстановлено на 90%.

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км.

Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет. Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и в ряде штатов. В превентивных мерах была также приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex ("Пемекс") в штате Оахака. По ее данным, ее объекты не пострадали в результате землетрясения, однако их проверка продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Персоны
Пенья Ньето, Энрике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
2
Путин осмотрел в Перми набережную и познакомился с планами по ее реконструкции
3
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
4
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
5
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
6
Коболев: "Нафтогаз" и "Газпром" на переговорах по арбитражу не достигли прогресса
7
Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама