Более 260 афтершоков произошло в Мексике после мощного землетрясения

ТАСС, 8 сентября. Более 260 подземных толчков магнитудой до 6,1 были зафиксированы в Мексике после мощного землетрясения, произошедшего в стране в ночь на пятницу. Об этом сообщила в пятницу Национальная сейсмологическая служба Мексики.

"К 10:15 (18:15 мск) зарегистрированы 266 повторных толчков после землетрясения у берегов [штата] Чьяпас. Самый мощный был магнитудой 6.1", - говорится в сообщении. По данным специалистов, в общей сложности было зафиксировано 13 афтершоков магнитудой 5 и более.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в своем Twitter подтвердил, что жертвами землетрясения стали более 30 человек, еще более 200 пострадали. "Наиболее пострадали штаты Чьяпас и Оахака", - отметил глава государства.

De acuerdo con el último reporte, lamentablemente más de 30 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas en el #Sismo. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 8 September 2017

По его данным, аэропорты и порты работают в нормально режиме. "Проводится оценка состояния дорожной сети", - добавил президент. После землетрясение без света оказались 1,85 млн потребителей, к настоящему моменту электроснабжение восстановлено на 90%.

Transportación masiva, incluyendo aeropuertos y puertos, funciona con normalidad; se hacen recorridos de evaluación en la red carretera. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 8 September 2017

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км.

Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет. Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и в ряде штатов. В превентивных мерах была также приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex ("Пемекс") в штате Оахака. По ее данным, ее объекты не пострадали в результате землетрясения, однако их проверка продолжается.