Взрыв автомобиля в центре Киева может быть квалифицирован как теракт

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Дело о взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре украинской столицы, в результате которого погиб водитель, может быть переквалифицировано со статьи об умышленном убийстве на "Теракт". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"После оценки всех имеющихся доказательств и в случае установления дополнительных обстоятельств будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") на статью 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт)", - проинформировали в пресс-службе.

Окончательное решение о квалификации дела будет принято по результатам экспертизы, уточнили в полиции. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и взрывотехники.

Ранее в центре Киева во время движения на дороге взорвался автомобиль, в результате чего водитель погиб, а пассажиры - женщина и ребенок - доставлены в больницу. Состояние женщины оценивается как тяжелое: по информации телеканала "112 Украина", у нее тяжелые травмы конечностей, ожоги, пострадавшую оперируют. По свидетельству ее подруги, женщина является известной на Украине моделью. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Погибшим оказался гражданин Грузии Тимур Махаури, который, по словам спикера МВД Украины Артема Шевченко, был известен в криминальных кругах.