МВД начало проверку по факту столкновения поезда и грузовика в ХМАО

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ТАСС, 9 сентября. Полицейские начали проверку по факту столкновения поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Полицейскими ХМАО совместно с коллегами из МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу проводится проверка по факту ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - отметили в пресс-службе регионального главка МВД.
В пресс-службе региона сообщили, что губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение всем службам и ведомствам оказывать максимальную помощь пострадавшим и пассажирам поезда. "Развернут оперативный штаб. В ближайшее время планируется организовать горячую линию по пострадавшим", - рассказали в пресс-службе региона.