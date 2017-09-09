Водитель грузовика, врезавшегося в поезд в ХМАО, находится в тяжелом состоянии

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ТАСС, 9 сентября. Водитель грузовика, допустивший столкновение с поездом Адлер - Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе, госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Сургутской транспортной прокуратуре.
"На 901-м км перегона Мегион - Нижневартовск, на переезде в 10 км от города Нижневартовска в районе месторождения "Мыхпай", водитель Бекмагомбетов Рамазан Салимжанович, 1991 года рождения, управляя самосвалом "Ивеко", принадлежащим ООО "Авто Квин", врезался в 17-й вагон (6-й вагон по ходу движения поезда) движущегося пассажирского поезда № 346 сообщением Адлер - Нижневартовск. Автомобиль от удара развернуло, при этом была разорвана обшивка вагона. В настоящее время водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Нижневартовскую городскую больницу", - сообщили в ведомстве.
По данным Свердловской железной дороги, автомобиль был гружен песком.
В департаменте здравоохранения региона сообщили, что в больницы Нижневартовска на данный момент доставлены 15 человек, из них четверо детей: трое в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом, но стабильном. Из 11 взрослых пациентов пятеро тяжелых, в том числе двое крайне тяжелых. Сейчас идут операции", - сообщили в департаменте.