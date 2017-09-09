Вагон столкнувшегося с грузовиком в ХМАО пассажирского поезда полностью разрушен

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вагон пассажирского поезда Адлер - Нижневартовск, столкнувшегося с "КамАЗом" в Ханты-Мансийском автономном округе, полностью разрушен. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"От части вагона практически ничего не осталось, кроме искореженного металла", - сказал собеседник агентства. Сразу после ЧП на помощь пассажирам этого вагона пришли другие пассажиры, которые вытаскивали их оттуда.
Всего в поезде ехал 281 пассажир. 14 пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в больницу. Госпитализирован и водитель "КамАЗа".
Как сообщили в Главном управлении МЧС по ХМАО, для перевозки пассажиров поезда задействованы три автобуса. Они вывезли 152 человека. Родственники на своих машинах забрали 116 человек.