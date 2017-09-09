Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре

Alexander Redking/Youtube

В интернете появилось видео, на котором видны последствия столкновения поезда и "КамАЗа" в ХМАО. Столкновение поезда № 346 Адлер - Нижневартовск с грузовиком произошло на Михайловском переезде.

По последней информации, в результате инцидента пострадали 15 человек.