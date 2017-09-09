МЧС: пассажиры столкнувшегося с грузовиком поезда будут доставлены в Нижневартовск

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ТАСС, 9 сентября. Доставка пассажиров организована с места столкновения поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.
"271 пассажир поезда №346 сообщением Адлер - Нижневартовск в ближайшее время будут доставлены в конечный пункт маршрута - Нижневартовск. Часть пассажиров будет вывезена автобусами, другая часть - вагонами поезда, не затронутыми последствиями аварии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирский состав не доехал до пункта назначения 17 км, когда произошло столкновение с грузовиком. В аварии пострадал вагон, в котором находились 11 человек.
"Принято решение, что первые четыре вагона, в которые пересадят пассажиров из 5-7 вагонов, продолжат движение до конечной станции. Пассажиров из остальных вагонов (всего их 19 в железнодорожном составе) доставят в Нижневартовск автобусами", - добавили в ведомстве.