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МЧС: пассажиры столкнувшегося с грузовиком поезда будут доставлены в Нижневартовск

Новости Урала
9 сентября, 12:04 UTC+3 ТАСС

Как сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС, часть пассажиров будет вывезена автобусами, другая - не затронутыми в аварии вагонами поезда

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ТАСС, 9 сентября. Доставка пассажиров организована с места столкновения поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

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"271 пассажир поезда №346 сообщением Адлер - Нижневартовск в ближайшее время будут доставлены в конечный пункт маршрута - Нижневартовск. Часть пассажиров будет вывезена автобусами, другая часть - вагонами поезда, не затронутыми последствиями аварии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирский состав не доехал до пункта назначения 17 км, когда произошло столкновение с грузовиком. В аварии пострадал вагон, в котором находились 11 человек.

"Принято решение, что первые четыре вагона, в которые пересадят пассажиров из 5-7 вагонов, продолжат движение до конечной станции. Пассажиров из остальных вагонов (всего их 19 в железнодорожном составе) доставят в Нижневартовск автобусами", - добавили в ведомстве.

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