Среди причин аварии с поездом в ХМАО рассматривается отказ тормозов у грузовика

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отказ тормозов у "КамАЗа", столкнувшегося в Ханты-Мансийском автономном округе с пассажирским поездом, рассматривается среди версий причин аварии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Пока говорить о какой-либо точной причине аварии преждевременно, они пока не установлены. Среди прочих рассматривается отказ тормозной системы грузового автомобиля", - сказал источник.

"КамАЗ", перевозивший песок, столкнулся с пассажирским поездом на регулируемом железнодорожном переезде. В результате пострадал водитель грузовика и 14 пассажиров поезда, включая четверых детей. В больницу доставлены 14 человек, в их числе трое детей и водитель "КамАЗа".