Губернатор Флориды: "Ирма" может вызвать прилив воды высотой до 3,7 м на побережье штата

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" способен вызвать штормовой прилив воды высотой до 3,7 метра на побережье Флориды.

С таким предупреждением выступил в субботу на пресс-конференции губернатор этого американского штата Рик Скотт.

"Шторм охватит как восточное, так и западное побережье Флориды. Мы ожидаем прилив воды до уровня 1,8-3,7 м. Этого достаточно, чтобы накрыть большинство ваших домов [частных одноэтажных]", - подчеркнул губернатор, обращаясь к жителям штата.

Он в очередной раз предупредил, что жители Флориды еще не сталкивались с ураганом таких масштаба и силы, как "Ирма". "Этот ураган является смертельно опасным. Все, кто живет в зонах, подлежащих эвакуации, должны немедленно покинуть свои дома и перебраться в безопасное место. Это надо сделать немедленно, через несколько часов будет уже поздно", - заявил Скотт.