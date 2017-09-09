Губернатор Флориды: "Ирма" может вызвать прилив воды высотой до 3,7 м на побережье штата

В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированыПроисшествия 9 сентября, 18:49
Дортмундская "Боруссия" в большинстве не смогла победить "Фрайбург" в матче бундеслигиСпорт 9 сентября, 18:41
Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдонияСпорт 9 сентября, 18:40
"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате РоссииСпорт 9 сентября, 18:24
Госдеп подтвердил предстоящую встречу Рябкова и Шэннона в ХельсинкиМеждународная панорама 9 сентября, 18:18
Климов стал серебряным призером российского этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 9 сентября, 17:58
Медведева не планирует менять систему тренировок перед ОИ-2018Спорт 9 сентября, 17:56
Карлсен проиграл первую партию третьего круга Кубка мира по шахматамСпорт 9 сентября, 17:50
Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в ОберстдорфеСпорт 9 сентября, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" способен вызвать штормовой прилив воды высотой до 3,7 метра на побережье Флориды.
С таким предупреждением выступил в субботу на пресс-конференции губернатор этого американского штата Рик Скотт.
"Шторм охватит как восточное, так и западное побережье Флориды. Мы ожидаем прилив воды до уровня 1,8-3,7 м. Этого достаточно, чтобы накрыть большинство ваших домов [частных одноэтажных]", - подчеркнул губернатор, обращаясь к жителям штата.
Он в очередной раз предупредил, что жители Флориды еще не сталкивались с ураганом таких масштаба и силы, как "Ирма". "Этот ураган является смертельно опасным. Все, кто живет в зонах, подлежащих эвакуации, должны немедленно покинуть свои дома и перебраться в безопасное место. Это надо сделать немедленно, через несколько часов будет уже поздно", - заявил Скотт.