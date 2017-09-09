По факту ДТП с поездом и грузовиком в ХМАО возбуждено дело

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским поездом и грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту столкновения грузового автомобиля и пассажирского поезда на железнодорожном переезде на перегоне Мегион - Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сообщили в СК РФ.
По предварительным данным, 9 сентября около 11:00 по местному времени на 901-м км перегона Мегион - Нижневартовск на железнодорожном переезде самосвал Iveco столкнулся с движущимся поездом № 346 Адлер - Нижневартовск, в результате были повреждены несколько вагонов. Пострадали 16 человек, в том числе четверо детей.
"Пострадавшие дети госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу, водитель самосвала и взрослые пострадавшие пассажиры поезда госпитализированы в городскую больницу Нижневартовска", - добавили в СК.