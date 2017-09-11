Шестым свидетелем по делу Улюкаева стал глава Росимущества Пристансков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Шестым свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят главу Росимущества Дмитрия Пристанскова, передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, где проходят слушания дела.

"Просим допросить свидетеля Пристанскова", - обратился к суду прокурор Павел Филипчук.

Ранее в суде были допрошены пять из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров и водитель экс-министра Илья Макаров.