Шестым свидетелем по делу Улюкаева стал глава Росимущества Пристансков

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Шестым свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят главу Росимущества Дмитрия Пристанскова, передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, где проходят слушания дела.
"Просим допросить свидетеля Пристанскова", - обратился к суду прокурор Павел Филипчук.
Ранее в суде были допрошены пять из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров и водитель экс-министра Илья Макаров.