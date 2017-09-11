СМИ: число жертв урагана "Ирма" на Синт-Мартене увеличилось до четырех человек

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Четыре человека стали жертвами урагана "Ирма" на голландской части острова Святого Мартина (самоуправляемое государственное образование в составе Королевства Нидерландов, расположенное в южной части карибского острова). Об этом сообщила в понедельник газета de Volkskrant.

"Два тела были выброшены на берег волнами в воскресенье, - отметило издание. - Их личности на данный момент не установлены. О гибели еще двух человек ранее информировало голландское правительство".

В целом же, по данным газеты, ситуация на Синт-Мартене нормализуется. Вода и продовольствие доставляются в необходимых количествах, а полицейские патрули информируют местных жителей о времени и местах раздачи. Эвакуация людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, завершена. В настоящее время начата эвакуация туристов.

Одна из самых сложных задач заключается в поддержании порядка и борьбе с грабежами и разбойными нападениями. "Ситуация слегка улучшилась за выходные, однако продолжает оставаться нестабильной", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Для решения проблемы власти постепенно увеличивают число размещенных на острове военных. В настоящее время в обеспечении порядка задействовано 344 человека, еще более 200 военнослужащих должны прибыть на Синт-Мартен в ближайшее время.

Также в ближайшее время ожидается визит на остров короля Нидерландов Виллем-Александера, которого сопровождает министр внутренних дел и по делам королевства Нидерландов Роналд Пластерк. Как ожидается, монарх посетит школу, где размещены оставшиеся без крова люди, а также примет участие в раздаче питьевой воды местному населению.

Ураган "Ирма" обрушился на остров Святого Мартина в среду днем. В результате удара стихии южная голландская часть острова, где проживают около 40 тыс. человек, осталась без связи, воды и электричества. В настоящее время власти Нидерландов принимают все меры для восстановления инфраструктуры и оказания помощи местному населению.