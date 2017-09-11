На Кубе в результате урагана "Ирма" погибли 10 человек

ГАВАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Десять человек погибли на Кубе в результате урагана "Ирма", обрушившегося на страну в конце прошлой недели. Об этом сообщил в понедельник Главный штаб гражданской обороны Кубы.

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