В трех торгово-развлекательных комплексах Челябинска проведена эвакуация

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Посетителей, продавцов и сотрудников эвакуировали в Челябинске в понедельник из торгово-развлекательных комплексов (ТРК) "Родник", "Алмаз" и "Горки" после поступивших звонков о подозрительных предметах, якобы обнаруженных в них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
"Действительно, проведена эвакуация продавцов, сотрудников и посетителей трех ТРК в Челябинске: "Родник", "Алмаз" и "Горки" после того, как поступила информация о подозрительных предметах в них. Такой факт подтверждаем", - сказала собеседница агентства, затруднившись оценить общее число эвакуированных.
В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что полиция совместно с областными управлением Росгвардии и управлением ФСБ проводит проверку, а также устанавливает личности звонивших.