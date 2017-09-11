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В трех торгово-развлекательных комплексах Челябинска проведена эвакуация

Происшествия
11 сентября, 20:37 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Причиной эвакуации стали телефонные звонки о подозрительных предметах

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Посетителей, продавцов и сотрудников эвакуировали в Челябинске в понедельник из торгово-развлекательных комплексов (ТРК) "Родник", "Алмаз" и "Горки" после поступивших звонков о подозрительных предметах, якобы обнаруженных в них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

"Действительно, проведена эвакуация продавцов, сотрудников и посетителей трех ТРК в Челябинске: "Родник", "Алмаз" и "Горки" после того, как поступила информация о подозрительных предметах в них. Такой факт подтверждаем", - сказала собеседница агентства, затруднившись оценить общее число эвакуированных.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что полиция совместно с областными управлением Росгвардии и управлением ФСБ проводит проверку, а также устанавливает личности звонивших.

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