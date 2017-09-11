В Нидерландах 15 сентября объявлено днем помощи пострадавшим от урагана "Ирма"

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Национальным днем сбора средств для оказания помощи жителями Синт-Мартена, пострадавшим в результате урагана "Ирма", объявлено 15 сентября в Нидерландах. О проведении акции совместно с голландским Красным Крестом объявила в понедельник Голландская общественная телерадиовещательная компания, которая координирует деятельность ряда телеканалов и радиостанций в стране.

"Нашим соотечественникам на Синт-Мартене как никогда нужна наша поддержка и внимание, - отметила директор Голландской общественной телерадиовещательной компании Шула Рейксман. - Поэтому мы приняли решение о проведении этой акции. В ее ходе мы проинформируем голландцев о складывающейся ситуации на Синт-Мартене и других островах, пострадавших от урагана, о ходе оказания помощи и инициативах, которые могут способствовать скорейшему возвращению местного населения к нормальной жизни".

Главной частью акции станет сбор средств, которые каждый желающий сможет перечислить на специальный банковский счет. Деньги затем будут перечислены Красному Кресту, который потратит их на продовольствие и помощь в восстановлении жилья на Синт-Мартене. Отдельная акция запланирована голландскими коммерческими телеканалами RTL и SBS на следующей неделе. Собранные в ее ходе средства также пойдут Красному Кресту.

Ураган "Ирма" обрушился на остров Святого Мартина (разделенный между Нидерландами и Францией) в среду днем. В результате удара стихии на голландской части, где проживают около 40 тыс. человек, погибло четыре человека, еще несколько десятков получили травмы, в том числе серьезные. Кроме того, оказались недоступны морской порт и аэропорт, была прекращена подачи воды и электричества. В настоящее время власти Нидерландов принимают все меры для восстановления инфраструктуры и оказания помощи населению.

В понедельник для поддержки местных жителей на Синт-Мартен прибыл король Виллем-Александер. Как ожидается, он встретится с властями, осмотрит остров, посетит госпиталь и школу, где организована раздача гуманитарной помощи. Во вторник монарх, которого в поездке сопровождает министр внутренних дел и по делам королевства Нидерландов Роналд Пластерк, нанесет визит на острова Саба и Синт-Эстатиус, являющиеся особыми общинами Нидерландов. Они пострадали от урагана в меньшей степени, однако и там инфраструктуре был нанесен достаточно серьезный ущерб.