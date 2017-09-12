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Суд признал законным увольнение отца полковника Захарченко с поста вице-президента банка

Происшествия
12 сентября, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Истец утверждает, что был уволен из-за возбуждения уголовного дела в отношении его сына

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник признал законным увольнение с должности вице-президента банка "Московское ипотечное агентство" (МИА-Банк) отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко Виктора, передает корреспондент ТАСС.

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"Исковые требования Захарченко оставить без удовлетворения", - огласила решение судья . На данный момент оглашена только его резолютивная часть.

Рассмотрение дела прошло в отсутствии истца, находящегося в СИЗО, и его представителя.

Захарченко-старший в иске указывает, что был принят на работу в банк для развития межбанковского сотрудничества и на условии свободного графика работы. Истец настаивает, что был уволен после появления в СМИ информации о его родственных отношениях с полковником Захарченко в связи с возбуждением уголовного дела. "Я преследуюсь по факту возбуждения уголовного дела в отношении моего сына", - говорится в иске.

Представитель банка в суде пояснил, что Захарченко-старший был принят на работу в июле 2014 года и был ознакомлен с правилами внутреннего распорядка, устанавливающего распорядок рабочего дня. "Никакого свободного распорядка в отношении Захарченко не устанавливалось, сотрудниками банка в сентябре 2016 года были зафиксированы прогулы истца", - рассказал в суде юрист банка.

Представитель прокуратуры просил иск Захарченко отклонить. "Прошу суд отказать в удовлетворении иска", - сказал он.

Уголовное дело Захарченко-старшего

Как стало известно в суде, уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба, который в настоящее время заочно арестован и находится в международном розыске.

Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), а также ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Как считает следствие, Корьевкин, являясь председателем правления коммерческого банка "Московское ипотечное агентство", взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего для этого образования и опыта. В период с июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную заработную плату в размере примерно 150 тыс. руб., чем причинил банку ущерб в размере 1,5 млн руб.

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