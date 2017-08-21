СК просит продлить срок ареста отца полковника Захарченко до 30 ноября по делу о растрате

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России просит продлить до 30 ноября срок ареста отцу бывшего начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко Виктору Захарченко, обвиняемому в растрате 4 млн рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Захарченко В. и Корьевкина В. сроком на три месяца, то есть до 30 ноября 2017 года. Судебное заседание назначено на 11:00 мск 28 августа 2017 года", - сказала она.
Как стало известно в суде, уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба, который в настоящее время находится за рубежом и является подозреваемым по делу.