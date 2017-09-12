Источник: в деле сотрудников СК РФ Никандрова и Максименко появился новый фигурант

МОСКВА. 12 сентября. /ТАСС/. Новый фигурант - Олег Шейхаметов - появился в уголовном деле в отношении заместителя начальника Главного следственного управления СК России по Москве Дениса Никандрова, главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Шейхаметов обвиняется в даче офицерам взятки в $500 тыс. (часть 1 статьи 291 УК РФ)", - сказал источник.

Он уточнил, что речь идет об бизнесмене Олеге Шейхаметове, который ранее владел сетью ресторанов "Якитория".

На заседании Мосгорсуда, который оставил под стражей Михаила Максименко, отклонив жалобу защиты на продление ему строка срока содержания под стражей, стало известно о возбуждении против него нового уголовного дела. Как следует из оглашенных в суде материалов, его фигурантами стали также Ламонов, Олег Шейхаметов и сотрудник УСБ СК Денис Богородецкий.

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны в июле прошлого года, им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").