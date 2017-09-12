Суд в Карелии оставил под арестом обвиняемого в коррупции экс-главу республики Нелидова

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ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии оставил под арестом до 6 декабря обвиняемого в получении взяток на 4,6 млн рублей экс-главу республики, бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс- секретарь суда Юлия Ермакова.
Ранее Петрозаводский городской суд, где рассматривается дело бывшего руководителя Карелии, сохранил Нелидову меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря. Защита обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.
"Верховный суд республики оставил без изменения постановление Петрозаводского городского суда о продлении меры пресечения. Нелидову в виде заключения под стражу до 6 декабря 2017 года включительно", - сказала Ермакова.
Она добавила, что обвиняемый и его защита просили изменить меру пресечения на залог или домашний арест. Представитель прокуратуры требовал оставить экс-главу Карелии под стражей.
По версии следствия, Нелидов при посредничестве бывшего советника директора музея, экс-депутата карельского парламента Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток более 4,6 млн рублей. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи. Бывшего главу республики задержали 24 сентября 2015 года в квартире в Петрозаводске.
Нелидов возглавлял Карелию с 2010 года по 2012 год, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013 года возглавил музей-заповедник "Кижи". Это кадровое решение вызвало протесты сотрудников музея и общественности, в Петрозаводске прошло два митинга за его отставку.