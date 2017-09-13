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Суд в Москве продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

Происшествия
13 сентября, 0:16 дата обновления: 13 сентября, 0:43 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Ранее в суде были допрошены восемь из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.

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Ранее в суде были допрошены восемь из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев.

Гособвинитель также зачитал суду заявление бывшего главы Службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева, в которых содержалась расшифровка беседы главы "Роснефти" Игоря Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.

Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.

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