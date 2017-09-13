Суд в Москве продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.
Ранее в суде были допрошены восемь из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев.
Гособвинитель также зачитал суду заявление бывшего главы Службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева, в которых содержалась расшифровка беседы главы "Роснефти" Игоря Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.
Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.