Пострадавшие при наезде машины в Петербурге находятся в состоянии легкой и средней тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние пострадавших в результате выезда легкового автомобиля на тротуар в Кировском районе Петербурга как легкой и средней степени тяжести. Об этом в среду сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда доставили двоих пострадавших.

Ранее управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщало, что в результате ДТП госпитализированы три человека, которые находятся в тяжелом состоянии.

"В больницу были доставлены два человека, в легкой и средней степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов примерно в 23:40 мск во вторник. В ГИБДД сообщали, что водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на троих находившихся на тротуаре пешеходов. По факту ДТП проводится проверка.