Следственные действия с замглавы ФСИН могут быть связаны с ФГУП "Калужское"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные действия с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олегом Коршуновым, вероятно, связаны с деятельностью ФГУП "Калужское". Об этом ТАСС сообщил правозащитник Владимир Осечкин, который ранее обратился с заявлением в следственное управление СК РФ по Калужской области о хищении бюджетных средств.
"Заявление о хищении бюджетных средств в крупном размере группой лиц, среди которых числятся бывший руководитель подведомственного ФСИН ФГУП "Калужское" и замдиректора ФСИН Олег Коршунов, мной было направлено в следственное управление СК РФ по Калужской области в марте этого года. Насколько мне известно, по нему началась проверка. Сам Мухетдинов [бывший руководитель ФГУП "Калужское"] находится за границей", - сказал Осечкин. Он не исключил, что в связи с этим проводятся следственные действия и в отношении Коршунова.
Правозащитник утверждает, что, по его информации, "именно Коршунов приказал УФСИН по Москве разорвать контракты с предпринимателями и заключить контракты с ФГУП "Калужское" на поставку продуктов питания в СИЗО Москвы и предметы первой необходимости".
В среду источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия проводятся с заместителем директора ФСИН Олегом Коршуновым в рамках уголовного дела. По его словам, следователи проводят обыски и допросы. Другой источник сообщил ТАСС, что в июле Коршунов подал рапорт о выходе на пенсию и находился в отпуске с последующим увольнением.
Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает.