В МГИМО сообщили о минировании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В университете МГИМО в среду сообщили о минировании здания. Об этом сообщает очевидец события.

"В кабинет во время занятия вошел сотрудник охраны и сказал, что здание заминировано и попросил выйти через конференц-зал", - сказал очевидец.

Сотни студентов стоят на улице, никакой информации не предоставляется.

Эвакуация студентов также проведена в Российском экономическом университете имени Плеханова, сообщил источник в экстренных службах. Кроме того, люди эвакуированы из медицинского университета имени Сеченова.