СМИ: один школьник убит, трое ранены при стрельбе на северо-западе США

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Один учащийся погиб, трое ранены в результате стрельбы в среду в средней школе в окрестностях города Спокан (штат Вашингтон) на северо- западе США. Об этом сообщил местный телеканал KREM2.

"Угроза со стороны стрелявшего снята", - заявил начальник службы противопожарной охраны Спокана Брайан Шеффер. Он отметил, что стрелявший схвачен и заключен под стражу. Иных подробностей не приводится.

В местной больнице подтвердили госпитализацию трех школьников. Их состояние оценивается как стабильное.

Данная школа была ранее оцеплена, учителям и ученикам было отдано распоряжение запереться изнутри и не пускать посторонних. Аналогичные меры предосторожности были приняты в соседних школах.

На данный момент тревога в образовательных учреждениях отменена.