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Следствие будет просить об аресте полицейского, подозреваемого во взятке в 17 млн руб.

Происшествия
14 сентября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Правоохранитель предположительно вымогал деньги за прекращение уголовного дела

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи добиваются ареста подмосковного полицейского, подозреваемого в получении взятки в 17 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

В отношении начальника Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Он вымогал 17 млн руб. за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве ОМВД России по Истринскому району. 13 сентября при получении денег от одного из фигурантов уголовного дела 34-летний капитан полиции был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области.

"На допросе свою причастность к совершенному преступлению он признал. В настоящее время следователями планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ.

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