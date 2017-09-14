Следствие будет просить об аресте полицейского, подозреваемого во взятке в 17 млн руб.

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи добиваются ареста подмосковного полицейского, подозреваемого в получении взятки в 17 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
В отношении начальника Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Он вымогал 17 млн руб. за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве ОМВД России по Истринскому району. 13 сентября при получении денег от одного из фигурантов уголовного дела 34-летний капитан полиции был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области.
"На допросе свою причастность к совершенному преступлению он признал. В настоящее время следователями планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ.