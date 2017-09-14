Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал проверку по факту обвала породы в нефтешахте в Коми

Происшествия
14 сентября, 17:48 дата обновления: 14 сентября, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту обвала породы в нефтешахте в Ухте Республики Коми, где погиб один рабочий. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми.

"По данному факту организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решаются вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием необходимой документации, назначением судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Следователи намерены опросить свидетелей и очевидцев ЧП. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Специальная комиссия также проведет расследование по факту гибели рабочего, сообщили в четверг ТАСС в ООО "Лукойл-Коми".

"Несчастный случай, один человек погиб. Будет разбираться комиссия, будет расследование", - уточнили в компании.

Выяснение причин ЧП взял на личный контроль глава Республики Коми Сергей Гапликов, сообщил ТАСС его пресс- секретарь Евгений Ракин. "Глава республики поручил тщательно разобраться в причинах ЧП в нефтешахте "Яреганефти". Необходимо выяснить, был ли это несчастный случай на производстве, нарушение техники безопасности или технологический сбой. После этого будут сделаны соответствующие выводы", - сказал собеседник агентства.

Ростехнадзор также создаст комиссию для выяснения причин обрушения в шахте, сообщила представитель ведомства Юлия Непоседова.

"Ростехнадзор в ближайшее время создаст комиссию для выяснения причин аварии", - отметила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Санкции ЕС в отношении России. Досье
6
Голоса из глубины: в Новороссийске подняли со дна моря капсулу с посланиями из 1967 года
7
Москва подтверждает поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама