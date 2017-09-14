СК начал проверку по факту обвала породы в нефтешахте в Коми

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту обвала породы в нефтешахте в Ухте Республики Коми, где погиб один рабочий. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми.

"По данному факту организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решаются вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием необходимой документации, назначением судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Следователи намерены опросить свидетелей и очевидцев ЧП. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Специальная комиссия также проведет расследование по факту гибели рабочего, сообщили в четверг ТАСС в ООО "Лукойл-Коми".

"Несчастный случай, один человек погиб. Будет разбираться комиссия, будет расследование", - уточнили в компании.

Выяснение причин ЧП взял на личный контроль глава Республики Коми Сергей Гапликов, сообщил ТАСС его пресс- секретарь Евгений Ракин. "Глава республики поручил тщательно разобраться в причинах ЧП в нефтешахте "Яреганефти". Необходимо выяснить, был ли это несчастный случай на производстве, нарушение техники безопасности или технологический сбой. После этого будут сделаны соответствующие выводы", - сказал собеседник агентства.

Ростехнадзор также создаст комиссию для выяснения причин обрушения в шахте, сообщила представитель ведомства Юлия Непоседова.

"Ростехнадзор в ближайшее время создаст комиссию для выяснения причин аварии", - отметила она.