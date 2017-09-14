В течение дня в четырех городах РФ были "заминированы" 48 зданий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Волна звонков с сообщениями об угрозах взрыва пошла на спад. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, за 14 сентября в четырех городах России проверяли 48 зданий, были эвакуированы более 20 тыс. человек.

"Это значительно меньше, чем в последние два дня. Сейчас сообщения об угрозах взрыва поступают в Москве, но и их поток снизился по сравнению со вчерашним днем", - сказал источник.

Он уточнил, что в течение четверга в четырех городах России поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в 34 торговых центрах и 14 социально значимых объектах, правоохранительным органам пришлось эвакуировать более 20 тыс.человек.

"Из 48 звонков ни один не подтвердился", - уточнили в силовых структурах.