Оперативные службы Ставрополья приняли более 300 звонков о минировании за три дня

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы приняли более 300 анонимных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях Ставропольского края за последние три дня, после каждого сообщения проводилась эвакуация и проверка, сообщил в четверг на пресс-конференции в московском пресс-центре ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы точно можем отследить телефон, номер у меня даже есть. Но это IP-телефония, человек заходит на московский номер и начинает с него прозванивать наши службы. В понедельник это началось, за три дня по краю было более 300 звонков. По всем случаям мы принимали решение об эвакуации людей и о проведении проверки", - сказал он.

Владимиров отметил, что анонимные сообщения были ложными.

"То, что все эти номера наши спецслужбы отключают, это правильно. Думаю, что необходимый объем информации собран... чтобы найти этих людей. В данный момент все (номера телефонов, с которых были совершены звонки - прим. ТАСС) отключены", - сказал губернатор.

Как сообщалось ранее, в Ставропольском крае по фактам анонимных сообщений было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

По требованию прокуратуры края все зафиксированные факты объединены в одно производство, поскольку установлено, что все сообщения поступили с одного номера телефона. Расследованием занимается следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Ставрополю.

В последние дни в различных регионах России были зафиксированы многочисленные звонки о заложенных взрывных устройствах. К проверке сообщений привлекалась Росгвардия, ни одно из них не подтвердилось. Накануне всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов был в Москве: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы, эвакуированы более 50 тыс. человек.

В четверг эвакуация прошла более чем в десятке московских школ из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, подобные сообщения поступали и в адрес нескольких кинотеатров, угрозы не нашли подтверждения.