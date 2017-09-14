Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оперативные службы Ставрополья приняли более 300 звонков о минировании за три дня

Происшествия
14 сентября, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

В данный момент все номера телефонов, с которых были совершены звонки, отключены

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы приняли более 300 анонимных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях Ставропольского края за последние три дня, после каждого сообщения проводилась эвакуация и проверка, сообщил в четверг на пресс-конференции в московском пресс-центре ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы точно можем отследить телефон, номер у меня даже есть. Но это IP-телефония, человек заходит на московский номер и начинает с него прозванивать наши службы. В понедельник это началось, за три дня по краю было более 300 звонков. По всем случаям мы принимали решение об эвакуации людей и о проведении проверки", - сказал он.

Смотрите также

Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации

Владимиров отметил, что анонимные сообщения были ложными.

"То, что все эти номера наши спецслужбы отключают, это правильно. Думаю, что необходимый объем информации собран... чтобы найти этих людей. В данный момент все (номера телефонов, с которых были совершены звонки - прим. ТАСС) отключены", - сказал губернатор.

Как сообщалось ранее, в Ставропольском крае по фактам анонимных сообщений было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

По требованию прокуратуры края все зафиксированные факты объединены в одно производство, поскольку установлено, что все сообщения поступили с одного номера телефона. Расследованием занимается следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Ставрополю.

В последние дни в различных регионах России были зафиксированы многочисленные звонки о заложенных взрывных устройствах. К проверке сообщений привлекалась Росгвардия, ни одно из них не подтвердилось. Накануне всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов был в Москве: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы, эвакуированы более 50 тыс. человек.

В четверг эвакуация прошла более чем в десятке московских школ из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, подобные сообщения поступали и в адрес нескольких кинотеатров, угрозы не нашли подтверждения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Санкции ЕС в отношении России. Досье
6
Голоса из глубины: в Новороссийске подняли со дна моря капсулу с посланиями из 1967 года
7
Москва подтверждает поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама