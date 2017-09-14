Замглавы ФСИН не признал вину в растрате

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов не признает вину в растрате, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

"Коршунов свою вину не признал", - сказал следователь, зачитывая ходатайство об аресте.

По его словам, находясь на свободе Коршунов может оказать влияние на свидетелей, в том числе на его подчиненных, которые могут дать на него показания. "В связи с чем прошу заключить Коршунова под стражу до 13 ноября", - сказал следователь.

Срок следствия по делу продлен до 4 декабря.

Защита обвиняемого настаивает на домашнем аресте. "Ходатайство не имеет явных указаний не причастность Коршунова к преступлению. Суд вправе избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, учитывая возраст и состояние здоровья подсудимого. Режим домашнего ареста вполне соответствует намерениям следствия", - сказал адвокат Александр Линников.

В свою очередь Коршунов высказался против ареста. "Не понимаю, как я, находясь под домашним арестом, смогу воздействовать на участников данного преступления? Я возражаю против ходатайства следствия и вообще то, что вменяется мне, сделать невозможно", - заявил в суде Коршунов.