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Замглавы ФСИН не признал вину в растрате

Происшествия
14 сентября, 17:58 UTC+3 МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Следствие просит заключить Олега Коршунова под стражу до 13 ноября, защита настаивает на домашнем аресте

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов не признает вину в растрате, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

"Коршунов свою вину не признал", - сказал следователь, зачитывая ходатайство об аресте.

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По его словам, находясь на свободе Коршунов может оказать влияние на свидетелей, в том числе на его подчиненных, которые могут дать на него показания. "В связи с чем прошу заключить Коршунова под стражу до 13 ноября", - сказал следователь.

Срок следствия по делу продлен до 4 декабря.

Защита обвиняемого настаивает на домашнем аресте. "Ходатайство не имеет явных указаний не причастность Коршунова к преступлению. Суд вправе избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, учитывая возраст и состояние здоровья подсудимого. Режим домашнего ареста вполне соответствует намерениям следствия", - сказал адвокат Александр Линников.

В свою очередь Коршунов высказался против ареста. "Не понимаю, как я, находясь под домашним арестом, смогу воздействовать на участников данного преступления? Я возражаю против ходатайства следствия и вообще то, что вменяется мне, сделать невозможно", - заявил в суде Коршунов.

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