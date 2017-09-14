Посетителей ТЦ в Казани эвакуировали после звонка о минировании

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КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании торгового центра "Порт" в Казани, из него были эвакуированы посетители. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах Татарстана.
"Позвонил неизвестный и сказал, что торговый центр "Порт" заминирован, 50 человек было эвакуировано. Кинологи с собаками проверили центр, ничего не нашли. После 18:00 мск оцепление сняли", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник и среду прокатилась по ряду российских регионов.
Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройства не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы. В регионах не исключают, что телефонная атака проводилась из- за рубежа.