Адвокат Новиков опроверг обвинение в избиении депутата Брумеля в центре Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Адвокат Илья Новиков опроверг факт избиения им в центре Москвы депутата Совета депутатов Замоскворечья Игоря Брумеля и лидера политической группы SERB Игоря Бекетова. Об этом ТАСС сообщил сам адвокат.

"Сегодня я приехал к дому на Малой Ордынке, чтобы встретиться с Сергеем Марковым, которого буду представлять в деле о порче Тарасевичем [Бекетовым] и Брумелем мемориальной таблички на доме Бориса Немцова. Там я встретил активистов в тот момент, когда они сорвали со стены фотографию Немцова, и все стало развиваться очень быстро. Вся стычка продолжалась меньше минуты, однако никаких побоев я никому не наносил", - рассказал Новиков, добавив, что "бейсбольную биту взял для острастки".

Вместе с тем адвокат отметил, что ему пришлось отреагировать на сложившуюся ситуацию, так как "не смог поступить иначе". "В целом мне жаль, что я, как следовало бы адвокату, не остался на расстоянии от конфликта, но когда у меня на глазах порвали фото Немцова, я не смог сдержаться", - подчеркнул Новиков.

В свою очередь депутат Брумель сообщил ТАСС, что заявления о нападении адвоката Новикова на него и на Бекетова были приняты в ОВД Замоскворечье. "Заявление принято, а бита изъята в качестве орудия преступления", - уточнил он.

Ранее лидер политической группы SERB Игорь Бекетов сообщил ТАСС, что следователи ФСБ России займутся делом о нападении Новикова Брумеля в связи тем, что в инциденте участвовали действующий адвокат и депутат. По его словам в четверг он и Брумель проходили мимо дома, где ранее располагалась памятная табличка Борису Немцову, снятая накануне активистами SERB, и подверглись нападению со стороны адвоката Новикова и бывшего депутата Замоскворечья Сергея Маркова. "Проходя мимо, мы увидели вместо таблички плакат с лозунгом майдана "Герои не умирают", мы все засняли на видео и сорвали плакат. После этого я получил два удара битой в бок, а с другой стороны на меня напал организатор незаконной установки таблички Немцова Марков", - рассказал Бекетов, добавив, что они с Брумелем сняли побои и все произошедшее на камеру мобильного телефона.

12 сентября активисты SERB демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную на фасаде дома в центре Москвы мемориальную доску Немцову. Как ранее сообщал ТАСС представитель департамента культурного наследия Москвы, мемориальная доска Немцову была установлена 7 сентября на доме, где он проживал, без согласования с властями и будет демонтирована, физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности. Политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины.