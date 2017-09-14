ФСБ будет расследовать дело о нападении адвоката Новикова на депутата Брумеля

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи ФСБ России займутся делом о нападении в центре Москвы адвоката Ильи Новикова на депутата Совета депутатов Замоскворечья Игоря Брумеля. Об этом ТАСС сообщил лидер политической группы SERB Игорь Бекетов.

"Только что нас уведомили в Замоскворецком районном отделе полиции о том, что дело о нападении адвоката Новикова с битой на меня и на депутата Брумеля забирает себе ФСБ. Это связано с тем, что в инциденте участвовали действующий адвокат и депутат", - сказал он.

По его словам, Брумель остается действующим депутатом и не сложил свои полномочия.

В четверг Брумель и Бекетов проходили мимо дома, где ранее располагалась памятная табличка Борису Немцову, снятая накануне активистами SERB, и подверглись нападению со стороны адвоката Новикова и бывшего депутата Замоскворечья Сергея Маркова. "Проходя мимо, мы увидели вместо таблички плакат с лозунгом майдана "Герои на умирают", мы все засняли на видео и сорвали плакат. После этого я получил два удара битой в бок, а с другой стороны на меня напал организатор незаконной установки таблички Немцова Марков", - рассказал Бекетов, добавив, что они с Брумелем сняли побои и все произошедшее на камеру мобильного телефона (видео есть в распоряжении ТАСС).