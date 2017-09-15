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Около 50 пожарных находятся на месте взрыва на станции лондонского метро

Происшествия
15 сентября, 12:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС

На данный момент ситуация на месте инцидента спокойная, сообщает телеканал Sky News

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Около 50 пожарных прибыли на вызов к месту взрыва на станции лондонского метро Parsons Green. Об этом в пятницу в Twitter сообщает пожарная служба британской столицы.

"Шесть пожарных машин, две пожарно-спасательные бригады и около 50 пожарных и специалистов находятся на месте инцидента на Parsons Green", - говорится в сообщении. Также уточняется, что звонок в пожарную службу поступил в 8:21 (10:21 мск).

Тем временем корреспондент телеканала Sky News сообщает с места событий, что сейчас ситуация на месте инцидента довольно спокойная. Она сильно отличается от той картины, которая наблюдалась на станции сразу после взрыва. По свидетельству очевидцев, вслед за инцидентом на станции началась паника и давка.

Другие пассажиры рассказывают, что увидели в вагоне яркую огненную вспышку. Некоторые даже говорят о том, что она охватила весь вагон. Однако полиция пока не говорит о мощности взрыва.

Sky News информирует, что врачи имеют дело с двумя видами травм - ожогами, полученными, судя по всему, в результате взрыва неизвестного устройства в вагоне, и увечьями, полученными в давке. Пока неизвестно, сколько всего людей пострадали.

Parsons Green находится на "зеленой" ветке лондонского метро District. Из-за взрыва в обеих направлениях остановлено движение поездов между станциями Earls Court и Wimbledon. Сейчас помимо пожарных расчетов на месте присутствуют кареты скорой помощи и большое количество полиции, в небе барражирует полицейский вертолет.

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