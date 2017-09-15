За избирательную кампанию в РФ было возбуждено 12 уголовных дел

Чернышенко: клубы КХЛ начали сезон без долгов, единственным нарушителем является "Слован"Спорт 15 сентября, 14:24
Тимченко: КХЛ попрощается с клубами, не соответствующими критериям лигиСпорт 15 сентября, 14:19
Гонщик "Формулы-1" Сайнс-младший со следующего сезона будет выступать за команду "Рено"Спорт 15 сентября, 14:14
КХЛ получила прибыль в размере 120 млн рублей по итогам сезона-2016/17Спорт 15 сентября, 14:12
Третьяк заявил, что его волнует посещаемость матчей КХЛСпорт 15 сентября, 14:04
Строителям дали три недели на ввод жилья для погорельцев в красноярском поселке СтрелкаСибирь 15 сентября, 13:55
"Торо Россо" со следующего сезона "Формулы-1" будет использовать моторы "Хонда"Спорт 15 сентября, 13:54
"Макларен" прекратил сотрудничество с "Хондой" и будет использовать моторы "Рено"Спорт 15 сентября, 13:52
Титановые реки, скрытые океаны, шипастые кольца и другие открытия CassiniКосмос 15 сентября, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Двенадцать уголовных дел было возбуждено за время избирательной кампании, в единый день голосования - одно. Об этом сообщили в пятницу журналистам в ЦИК РФ.
"Уголовных дел за всю кампанию было возбуждено 12, за день голосования - одно дело", - сказал представитель комиссии.
Он добавил, что за все время кампании было выявлено 337 административных правонарушений, по ним составлено 215 протоколов, они направлены в суды. "За 10 сентября выявлено административных правонарушений 78, по ним составлено 47 протоколов", - проинформировал он, уточнив, что по остальным информация либо не подтвердилась, либо была направлена в другие ведомства по подследственности.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании возбуждено 10 уголовных дел. Позже эту же информацию подтвердил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов. В частности, по данным источника, в Пермском крае 14 августа было начато расследование по факту представления кандидатом в муниципальные депутаты поддельного диплома об образовании, в Свердловской и Сахалинской областях выясняют обстоятельства похищения агитационных материалов.
Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.
В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещалось порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.