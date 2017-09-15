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За избирательную кампанию в РФ было возбуждено 12 уголовных дел

Происшествия
15 сентября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

За все время кампании было выявлено 337 административных правонарушений, сообщили в ЦИК РФ

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Двенадцать уголовных дел было возбуждено за время избирательной кампании, в единый день голосования - одно. Об этом сообщили в пятницу журналистам в ЦИК РФ.

"Уголовных дел за всю кампанию было возбуждено 12, за день голосования - одно дело", - сказал представитель комиссии.

Он добавил, что за все время кампании было выявлено 337 административных правонарушений, по ним составлено 215 протоколов, они направлены в суды. "За 10 сентября выявлено административных правонарушений 78, по ним составлено 47 протоколов", - проинформировал он, уточнив, что по остальным информация либо не подтвердилась, либо была направлена в другие ведомства по подследственности.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании возбуждено 10 уголовных дел. Позже эту же информацию подтвердил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов. В частности, по данным источника, в Пермском крае 14 августа было начато расследование по факту представления кандидатом в муниципальные депутаты поддельного диплома об образовании, в Свердловской и Сахалинской областях выясняют обстоятельства похищения агитационных материалов.

Единый день голосования

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещалось порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.

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