Пожар в здании ТЦ "Водный" в Москве ликвидирован

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Водный" на севере Москвы ликвидирован, из здания эвакуированы 2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Происходило загорание утеплителя в фасадной части колонны на уровне первого и второго этажей, площадь возгорания составила 15 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел в 27-этажном офисном здании и пристроенном к нему торговом центре общей площадью более 42 тыс. кв. метров по адресу: Головинское шоссе, дом 5 корпус 1.
Сейчас пожарные и спасатели вскрывают металлическую обшивку колонны для проверки на наличие возможных очагов возгорания.
В ТЦ "Водный" расположены крупные гипермаркеты, кинотеатр, рестораны и развлекательный центр.