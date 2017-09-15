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Пожар в здании ТЦ "Водный" в Москве ликвидирован

Происшествия
15 сентября, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Загорелся утеплитель фасадной части колонны, площадь возгорания составила 15 кв. метров

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Водный" на севере Москвы ликвидирован, из здания эвакуированы 2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Происходило загорание утеплителя в фасадной части колонны на уровне первого и второго этажей, площадь возгорания составила 15 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в 27-этажном офисном здании и пристроенном к нему торговом центре общей площадью более 42 тыс. кв. метров по адресу: Головинское шоссе, дом 5 корпус 1.

Сейчас пожарные и спасатели вскрывают металлическую обшивку колонны для проверки на наличие возможных очагов возгорания.

В ТЦ "Водный" расположены крупные гипермаркеты, кинотеатр, рестораны и развлекательный центр.

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