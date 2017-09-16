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Полиция ФРГ задержала подозреваемого в стрельбе у ночного клуба в Берлине

Происшествия
16 сентября, 13:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, сентября. /ТАСС

Полиция выясняет мотивы и подробности инцидента

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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция ФРГ задержала мужчину, который подозревается в стрельбе у ночного клуба в берлинском районе Хоэншёнхаузен. Об этом в субботу сообщили правоохранительные органы германской столицы.

"Один подозреваемый задержан, - отметили в пресс-службе полиции. - Мотивы и точный ход развития событий в настоящее время являются предметом расследования".

Инцидент произошел минувшей ночью около 02:00 по местному времени (03:00 мск). Один человек был убит, еще трое получили ранения.

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