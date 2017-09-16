Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Берлине

ТАСС, 16 сентября. По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы у ночного клуба в районе Хоэншёнхаузен в Берлине. Как сообщила в субботу полиция в своем Twitter, еще трое человек получили ранения.

"Ночью в Хоэншёнхаузен в результате стрельбы перед ночным клубом три человека получили ранения и один был убит", - говорится в сообщении.

In #Hohenschönhausen wurden in der Nacht bei einer Schießerei vor einem Club 3 Menschen verletzt & ein Mann getötet. #Moko ist vor Ort

^tsm pic.twitter.com/qjVBqRBCFq — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 16 September 2017

Дополнительной информации пока не приводится.