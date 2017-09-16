Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Берлине

Форвард "Вашингтона" Кузнецов признался, что летом рассматривал вариант возвращения в КХЛСпорт 16 сентября, 6:25
"Кросс нации" на Дальнем Востоке стартовал с КамчаткиСпорт 16 сентября, 4:43
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкцииМеждународная панорама 16 сентября, 4:25
Минпромторг: промышленное сотрудничество РФ и Кубы динамично развиваетсяЭкономика и бизнес 16 сентября, 3:48
Трое детей погибли при пожаре в лагере в ОдессеПроисшествия 16 сентября, 3:35
Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в РоссииСпорт 16 сентября, 3:12
Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2018Спорт 16 сентября, 2:33
Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС на неопределенное времяМеждународная панорама 16 сентября, 2:29
Reuters: умер актер Гарри Дин СтэнтонКультура 16 сентября, 2:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 сентября. По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы у ночного клуба в районе Хоэншёнхаузен в Берлине. Как сообщила в субботу полиция в своем Twitter, еще трое человек получили ранения.
"Ночью в Хоэншёнхаузен в результате стрельбы перед ночным клубом три человека получили ранения и один был убит", - говорится в сообщении.
In #Hohenschönhausen wurden in der Nacht bei einer Schießerei vor einem Club 3 Menschen verletzt & ein Mann getötet. #Moko ist vor Ort— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 16 September 2017
^tsm pic.twitter.com/qjVBqRBCFq
Дополнительной информации пока не приводится.