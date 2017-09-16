Источник: сообщения о минировании двух клубов в Москве не подтвердились

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в двух столичных клубах, эвакуированных ранее, не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из двух столичных клубов Icon и Red было эвакуировано порядка 1 тыс. человек, угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, помещения заведений были проверены килоногической службой, никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Сейчас клубы работают в обычном режиме.

В последние дни в разных регионах России были зафиксированы многочисленные звонки о взрывных устройствах, заложенных в различные здания. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.