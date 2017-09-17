Вертолет привлекут к поискам трех человек с опрокинувшейся лодки в Томской области

ТОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. ГУ МЧС по Томской области усилит группировку спасателей для поиска трех пассажиров лодки, которая опрокинулась в ночь на 16 сентября на реке Обь в отделенном Колпашевском районе. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Из областного центра выдвинулся сводный отряд, в его составе также психолог ГУ МЧС для работы с родственниками", - сказали в пресс-службе. Как сообщил начальник областного главка МЧС Михаил Бегун в видеозаписи, опубликованной на сайте ведомства, из Томска в зону поиска дополнительно направлены 36 человек, пять плавсредств. Кроме того, по его словам, "администрацией района принято решение по привлечению вертолета "Газпром авиа".

Бегун пояснил, что дополнительные силы необходимы для расширения зоны поиска трех пропавших людей - жителей Новосибирской области. "Активно используем институт старост: старосты всех населенных пунктов ниже по течению [реки] оповещены и с привлечением волонтеров обследуют береговую линию", - добавил он. По его словам, мужчины вышли на воду, пренебрегая правилами безопасности: в ночное время, "в высокую волну", не имея средств индивидуального спасения.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, поиски будут продолжаться в светлое время суток. Они проводятся в Колпашевском районе, примерно в 300 км от Томска. "Ширина Оби здесь достигает 2 км, достаточно высокая волна - до 1,5 м, плюс, есть водовороты", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал ТАСС, лодка "Казанка", в которой находились пять человек, опрокинулась в ночь на 16 сентября. Местные жители смогли спасти двоих, трое пропали, предположительно они утонули. Причины, которые привели к опрокидыванию судна, устанавливаются.