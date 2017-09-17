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Источник: угроза взрыва в ТЦ "Хорошо!" в Москве не подтвердилась

Происшествия
17 сентября, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

В ходе проверки кинологи не обнаружили в здании подозрительные предметы

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Кинологи проверили торговый центр "Хорошо!", сообщение об угрозе не подтвердилось. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили здание торгового центра. Никаких подозрительных предметов не найдено, угрозы нет", - сказал собак агентства.

Ранее в воскресенье вечером в Москве были эвакуированы еще два торговых центра - "Океания" на Кутузовском проспекте и "Охотный ряд" на Манежной площади.

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