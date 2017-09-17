Источник: угроза взрыва в ТЦ "Хорошо!" в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Кинологи проверили торговый центр "Хорошо!", сообщение об угрозе не подтвердилось. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили здание торгового центра. Никаких подозрительных предметов не найдено, угрозы нет", - сказал собак агентства.

Ранее в воскресенье вечером в Москве были эвакуированы еще два торговых центра - "Океания" на Кутузовском проспекте и "Охотный ряд" на Манежной площади.