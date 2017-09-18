Свидетель: заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым подали Феоктистов и Сечин

Объявлены лауреаты ХI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 18 сентября, 11:55
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболуСпорт 18 сентября, 11:52
Суд приступит к рассмотрению иска Тинькова к кемеровским блогерам 9 октябряЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:48
Директор ХК "Трактор": в тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серииСпорт 18 сентября, 11:47
Кудрин предлагает за 6 лет вдвое сократить число контрольных органовЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:35
Британским СМИ стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в лондонском метроМеждународная панорама 18 сентября, 11:33
Расходы на повышение МРОТ в бюджетной сфере в 2018 году составят 26,2 млрд рублейЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:31
Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту ШанхаяСпорт 18 сентября, 11:28
Симонян: за футболистов "Спартака" стыдно, в команде нет вожакаСпорт 18 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заявление о вымогательстве взятки экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым подал генерал ФСБ Олег Феоктистов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Об этом сообщил в Замоскворецком суде свидетель обвинения, сотрудник службы экономической безопасности ФСБ, участвовавший в задержании экс-министра, Алексей Калугин.
"Заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым было подано от Феоктистова и Сечина", - сказал Калугин в ответ на вопрос адвоката Тимофея Гриднева.
Калугин пояснил, что велась отработка заявления, поступившего в службу. "Были основания полагать, что в машине денежные средства", - сказал он, добавив, что "средства мобильной связи не изымались, но была просьба не пользоваться телефонами". "Улюкаеву поступали звонки, но я просил отвечать после осмотра места происшествия", - сообщил в суде Калугин. При этом он подчеркнул, что если бы Улюкаеву надо было бы ехать в министерство, сотрудники ФСБ это бы отметили в протоколе.
Заявление Сечина и Феоктистова поступило в ФСБ 28 октября 2016 года.
"28 октября 2016 года заявление было подано в 9-е управление ФСБ. 12 ноября оно было зарегистрировано в Управлении "К" ФСБ", - сказал он. Сотрудники Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ участвовали в задержании Улюкаева при проведении в отношении него оперативного эксперимента.
По его словам, согласно первоначальным материалам дела, Улюкаев вымогал деньги у главы Сечина в Москве.
"Первично информация была, что вымогательство происходило в Москве. Это было указано в заявлении и документах", - сказал Калугин.
Он уточнил, что узнал из СМИ, что вымогательство было за границей.