Свидетель: заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым подали Феоктистов и Сечин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заявление о вымогательстве взятки экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым подал генерал ФСБ Олег Феоктистов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Об этом сообщил в Замоскворецком суде свидетель обвинения, сотрудник службы экономической безопасности ФСБ, участвовавший в задержании экс-министра, Алексей Калугин.

"Заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым было подано от Феоктистова и Сечина", - сказал Калугин в ответ на вопрос адвоката Тимофея Гриднева.

Калугин пояснил, что велась отработка заявления, поступившего в службу. "Были основания полагать, что в машине денежные средства", - сказал он, добавив, что "средства мобильной связи не изымались, но была просьба не пользоваться телефонами". "Улюкаеву поступали звонки, но я просил отвечать после осмотра места происшествия", - сообщил в суде Калугин. При этом он подчеркнул, что если бы Улюкаеву надо было бы ехать в министерство, сотрудники ФСБ это бы отметили в протоколе.

Заявление Сечина и Феоктистова поступило в ФСБ 28 октября 2016 года.

"28 октября 2016 года заявление было подано в 9-е управление ФСБ. 12 ноября оно было зарегистрировано в Управлении "К" ФСБ", - сказал он. Сотрудники Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ участвовали в задержании Улюкаева при проведении в отношении него оперативного эксперимента.

По его словам, согласно первоначальным материалам дела, Улюкаев вымогал деньги у главы Сечина в Москве.

"Первично информация была, что вымогательство происходило в Москве. Это было указано в заявлении и документах", - сказал Калугин.

Он уточнил, что узнал из СМИ, что вымогательство было за границей.