Следствие утверждает, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показывая ему "два пальца"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следствие утверждает, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в $2 млн, показывая ему "два пальца". Это следует из оглашенных в среду в Замоскворецком суде материалов дела, передает корреспондент ТАСС из суда.
На процессе по делу Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, в среду был допрошен охранник Сечина Вадим Деревягин, бывший свидетелем разговора Сечина и Улюкаева во время бильярдной партии на саммите БРИКС в индийском штате Гоа в 2016 году. Гособвинитель огласил протокол допроса Деревягина на стадии следствия, в ходе которого следователь особо уточняет, видел ли Деревягин жест Улюкаева в виде "двух пальцев".
"Я наблюдал игру на бильярде Сечина, к нему подходили разные лица, подбадривали, в том числе Улюкаев. Они общались не больше пяти минут, разговор их я не слышал, каких-либо жестов со стороны Улюкаева в виде двух пальцев я не видел, но не могу утверждать, что такого жеста не было", - ответил на вопрос следователя Деревягин.