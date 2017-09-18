Сообщения о минировании управ и префектур в Москве оказались ложными

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сообщения о якобы минировании в понедельник управ, префектур и офисов в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сообщения поступили в общей сложности по 11 столичным адресам", - сказал собеседник агентства. Людей из всех зданий эвакуировали, по каждому звонку проводилась проверка. Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, было эвакуировано более 600 человек.

В последние дни в разных регионах России были зафиксированы многочисленные звонки о взрывных устройствах, якобы заложенных в различные здания. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

Накануне вечером в Москве поступили сообщения о якобы минировании 11 торговых центров. В общей сложности из зданий были эвакуированы около 8 тыс. человек. Все сообщения оказались ложными. Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что за минувшие выходные в 14 регионах России поступило более 80 звонков об угрозах взрыва в торговых центрах, аэропортах и вокзалах, эвакуированы более 30 тыс. человек.

Волна ложных сообщений о минировании началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - только в Москве в этот день поступили звонки об угрозе взрыва на 100 объектах. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц.

В СМИ появлялись разные версии, начиная от так называемого украинского следа (по аналогии с 2014 годом, когда с украинских номеров поступали ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых комплексах) до версии, связывающей звонки со сторонниками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Источник ТАСС подчеркивал, что телефонные террористы устанавливаются, проводятся оперативно-следственные и разыскные мероприятия.