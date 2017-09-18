В результате взрыва в центре Луганска жертв нет

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сильный взрыв, который в понедельник вечером серьезно повредил памятник десантникам в центре Луганска, обошелся без жертв.

Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"Памятник сильно пострадал, жертв нет", - приводит сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр. "На месте теракта, в котором обоснованно подозревают украинскую диверсионную группу, работает оперативная группа", - добавили в ведомстве.

Взрыв произошел в центральной части города рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром. В результате подрыва расположенного у театра памятника десантникам разрушена и загорелась установленная на пьедестале боевая машина десанта. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано пожарными.

Памятник десантникам, отдавшим жизни при защите ЛНР, был открыт на улице Оборонной 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.