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В результате взрыва в центре Луганска жертв нет

Происшествия
18 сентября, 21:54 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 18, сентября. /ТАСС

Взрывом поврежден памятник десантникам

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ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сильный взрыв, который в понедельник вечером серьезно повредил памятник десантникам в центре Луганска, обошелся без жертв.

Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"Памятник сильно пострадал, жертв нет", - приводит сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр. "На месте теракта, в котором обоснованно подозревают украинскую диверсионную группу, работает оперативная группа", - добавили в ведомстве.

Взрыв произошел в центральной части города рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром. В результате подрыва расположенного у театра памятника десантникам разрушена и загорелась установленная на пьедестале боевая машина десанта. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано пожарными.

Памятник десантникам, отдавшим жизни при защите ЛНР, был открыт на улице Оборонной 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.

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