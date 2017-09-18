В Пскове из-за ложных звонков о минировании эвакуировали постояльцев четырех гостиниц

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ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Постояльцев как минимум четырех гостиниц в Пскове, клиентов нескольких клубов и магазинов эвакуировали в связи со звонками о якобы имевшем место минировании зданий. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в силовых структурах города.
"Звонки с сообщениями о минировании гостиниц "Октябрьская", "Спорт", Old Estate Hotel и "Золотая набережная" оказались ложными. Оперативники и кинологи проверили помещения, они безопасны", - сказал источник.
В гостинице "Октябрьская" портье подтвердила ТАСС, что эвакуация началась около 20:30 мск. "Всех продержали на улице около часа, сейчас все в порядке", - пояснила она.
В соцсетях очевидцы сообщают об эвакуации в клубах "Бинго" и "Шары", а также в общежитии на улице Труда, 51.
В региональных УВД и ГУ МЧС информацию об эвакуации агентству отказались комментировать.
Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий на минувшей неделе прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы.