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В Пскове из-за ложных звонков о минировании эвакуировали постояльцев четырех гостиниц

Происшествия
18 сентября, 23:22 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 18, сентября. /ТАСС

Поступали звонки с сообщениями о минировании гостиниц "Октябрьская", "Спорт", Old Estate Hotel и "Золотая набережная"

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ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Постояльцев как минимум четырех гостиниц в Пскове, клиентов нескольких клубов и магазинов эвакуировали в связи со звонками о якобы имевшем место минировании зданий. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в силовых структурах города.

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"Звонки с сообщениями о минировании гостиниц "Октябрьская", "Спорт", Old Estate Hotel и "Золотая набережная" оказались ложными. Оперативники и кинологи проверили помещения, они безопасны", - сказал источник.

В гостинице "Октябрьская" портье подтвердила ТАСС, что эвакуация началась около 20:30 мск. "Всех продержали на улице около часа, сейчас все в порядке", - пояснила она.

В соцсетях очевидцы сообщают об эвакуации в клубах "Бинго" и "Шары", а также в общежитии на улице Труда, 51.

В региональных УВД и ГУ МЧС информацию об эвакуации агентству отказались комментировать.

Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий на минувшей неделе прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы.

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