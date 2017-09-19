Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники управ семи районов Москвы и префектуры ЦАО подтвердили эвакуацию

Происшествия
19 сентября, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Об эвакуации сообщили служащие префектуры ЦАО, управ районов Внуково, Солнцево, Лефортово, Новогиреево, а также Богородского, Басманного, Нагорного районов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники семи управ Москвы и префектуры Центрального административного округа (ЦАО) города подтвердили ТАСС эвакуацию в административных зданиях во вторник.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что правоохранительные органы проверяют в Москве управы районов Внуково, Солнцево, Лефортово, Новогиреево, Перово, Люблино, Кузиминки, Богородского, Басманного, Нагорного и префектуру ЦАО из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.

"Да, была сегодня эвакуация. Не знаю, учебная или нет. Около часа держали сотрудников снаружи здания", - сказала сотрудница управы района Внуково.

Также об эвакуации сообщили служащие префектуры ЦАО, управ районов Солнцево, Лефортово, Новогиреево, а также Богородского, Басманного, Нагорного районов. "Нам не сказали, что это учебная тревога. Нам просто позвонили и сказали, что в здании якобы бомба. Просьба всех эвакуировать", - уточнили в администрации района Нагорный.

В управах Перово и Люблино сообщили, что работали в штатном режиме весь день. В управе Кузьминок отказались от комментариев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
5
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
6
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
7
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама