Сотрудники управ семи районов Москвы и префектуры ЦАО подтвердили эвакуацию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники семи управ Москвы и префектуры Центрального административного округа (ЦАО) города подтвердили ТАСС эвакуацию в административных зданиях во вторник.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что правоохранительные органы проверяют в Москве управы районов Внуково, Солнцево, Лефортово, Новогиреево, Перово, Люблино, Кузиминки, Богородского, Басманного, Нагорного и префектуру ЦАО из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.

"Да, была сегодня эвакуация. Не знаю, учебная или нет. Около часа держали сотрудников снаружи здания", - сказала сотрудница управы района Внуково.

Также об эвакуации сообщили служащие префектуры ЦАО, управ районов Солнцево, Лефортово, Новогиреево, а также Богородского, Басманного, Нагорного районов. "Нам не сказали, что это учебная тревога. Нам просто позвонили и сказали, что в здании якобы бомба. Просьба всех эвакуировать", - уточнили в администрации района Нагорный.

В управах Перово и Люблино сообщили, что работали в штатном режиме весь день. В управе Кузьминок отказались от комментариев.