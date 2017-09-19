Сотрудники управ семи районов Москвы и префектуры ЦАО подтвердили эвакуацию

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники семи управ Москвы и префектуры Центрального административного округа (ЦАО) города подтвердили ТАСС эвакуацию в административных зданиях во вторник.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что правоохранительные органы проверяют в Москве управы районов Внуково, Солнцево, Лефортово, Новогиреево, Перово, Люблино, Кузиминки, Богородского, Басманного, Нагорного и префектуру ЦАО из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.
"Да, была сегодня эвакуация. Не знаю, учебная или нет. Около часа держали сотрудников снаружи здания", - сказала сотрудница управы района Внуково.
Также об эвакуации сообщили служащие префектуры ЦАО, управ районов Солнцево, Лефортово, Новогиреево, а также Богородского, Басманного, Нагорного районов. "Нам не сказали, что это учебная тревога. Нам просто позвонили и сказали, что в здании якобы бомба. Просьба всех эвакуировать", - уточнили в администрации района Нагорный.
В управах Перово и Люблино сообщили, что работали в штатном режиме весь день. В управе Кузьминок отказались от комментариев.