ООН предложила помощь Мексике после разрушительного землетрясения

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. ООН готова оказать помощь Мексике, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, административный глава ООН Антониу Гутерриш выражает соболезнования правительству и народу Мексики в связи с трагедией. "Стихийное бедствие произошло всего спустя две недели после того, как страна пережила сильное землетрясение, которое привело к потере множества жизней и страданиям людей, - отметил Дюжаррик. - ООН готова оказать помощь".
В Мексике во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1. По предварительным данным, на территории штатов Морелос, Пуэбла, Мехико и в столице в результате землетрясения погибли более 130 человек. По меньшей мере 3,8 млн человек в стране остались без электричества.