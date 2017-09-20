Канада готова предложить помощь Мексике после разрушительного землетрясения

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ОТТАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Канада готова оказать помощь Мексике, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Ужасные новости из Мехико. Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал в результате землетрясения. Канада готова помочь нашим друзьям", - написал он в своем Twitter.
Канцелярия главы правительства Канады пока не выпускала официальных заявлений Трюдо по поводу оказания какой-либо помощи Мексике.
В Мексике во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1. По предварительным данным, на территории штатов Морелос, Пуэбла, Мехико и в столице в результате землетрясения погибли более 130 человек. По меньшей мере 3,8 млн человек в стране остались без электричества.
Devastating news from Mexico City. My thoughts are with those affected by today’s earthquake - Canada will be ready to help our friends.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 19 September 2017