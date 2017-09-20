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Сотни человек у мэрии Одессы требуют наказать виновных в гибели детей на пожаре

Происшествия
20 сентября, 12:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, сентября. /ТАСС

Между правоохранителями и митингующими уже произошла потасовка

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 500 человек вышли на митинг к зданию одесской мэрии с требованием наказать должностных лиц, виновных в гибели троих детей на пожаре в лагере "Виктория". Об этом сообщает агентство Укринформ.

"Здание горсовета оцеплено и охраняется силами нацполиции и спецназовцев. Силовиков примерно столько же, сколько и протестующих, - говорится в сообщении. - Буквально за несколько минут до десяти часов произошла потасовка: спецназовцы попытались взять в кольцо одного из активистов, а митингующие не дали этого сделать".

Среди участников митинга представители "Украинской народной партии", "Свободы", "Национального корпуса". Люди держат в руках плакаты с лозунгами "Труханова [мэра] - в тюрьму", "Это не случайность, это система" и требуют отставки мэра и всего депутатского корпуса горсовета.

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